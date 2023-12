Jessica Simpson walczyła o powrót do formy sprzed trzech ciąż

Jessica Simpson amerykańska aktorka i piosenkarka zaczęła swoją karierę w 2002 roku nie dzięki swoim talentom, a dzięki małżeństwu z Nickiem Lachey'em. To przyniosło parze wielką popularność, gdy zaczęli dzielić się swoją codziennością w programie "Newlyweds: Nick and Jessica".

Wtedy też Jessica zaczęło próbować swoich sił w aktorstwie i na muzycznej scenie, a także nie stroniła od modelingu. Szczęście małżeńskie trwało jednak do 2006 roku i para rozwiodła się, kończąc tym samym swoją telewizyjną przygodę.

Gwiazda później spotykała się z Johnem Meyerem, ale dopiero związek z Erikiem Johnsonem w 2010 roku dał jej upragnione szczęście i dzieci. Para doczekała się trójki dzieci.

Zdjęcie Gwiazda długo walczyła z nadwagą / Jason LaVeris / Contributor / Getty Images

To właśnie trzy ciąże zmieniły ciało Jessici, która finalnie była nie do poznania. Choć realizowała się jako żona i matka, pragnęła wrócić do dawnej formy i być bardziej aktywną w mediach. W końcu gwiazda zrealizowała swój plan.

Dieta i aktywność fizyczna. Jessica Simpson zdradziła, jak schudła

Fani Jessici Simpson patrzyli z niedowierzaniem, gdy w 2019 roku gwiazda rozpoczęła walkę o powrót do formy. Na jej profilu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia pokazujące jej postępy w walce z pociążową wagą.

Jej praca nad sylwetką była mozolna i Jessica nigdy tego nie ukrywała, co więcej wciąż o tym mówi. Niedawno w rozmowie z "She Finds" zdradziła, że aby utrzymać stratę 50 kilogramów, wciąż jest niezwykle aktywna fizycznie. Gwiazda dziennie stara się wykonać 14 tysięcy kroków, ale to nie wszystko.

Była gwiazda reality-show blisko współpracowała z trenerem gwiazd, Harleyem Pasternakiem, który powiedział w rozmowie z "E! News" o rygorystycznym programie treningowym, w którym uczestniczyła Jessica.

"To musiało być coś więcej niż tylko odzyskanie wagi po ciąży, ale to, jak zatrzymać efekt na zawsze to, właśnie to, co robię teraz" - powiedziała.

Ta strategia najwyraźniej zadziałała w przypadku aktorki. Podczas występu w "Today Show" w 2021 roku gwiazda ujawnia, że nie ma już nawet w swoim domu wagi.

"Nie mam pojęcia, ile ważę" - powiedziała Hodzie Kotbowi.

Patrząc na najnowsze zdjęcia Jess można jednak odnieść wrażenie, że celebrytka wciąż chudnie! Dawno chyba nie była w tak dobrej, szczytowej formie.