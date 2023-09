Klaudia El Dursi i jej prywatne życie. Co wiemy o prowadzącej "Hotel Paradise"?

Gwiazdy

Klaudia El Dursi zmieniła swoje życie, zgłaszając się do programu "Top Model". Mimo że była starsza od wielu uczestników i miała dwójkę dzieci, to i tak postanowiła zawalczyć o swoje marzenia. Skradła serca zarówno widzów, jak i jurorów. Dziś jest prowadzącą program "Hotel Paradise". Co robiła, zanim stała się gwiazdą?

Zdjęcie Klaudia El Dursi / Paweł Wodzyński / East News