Jest wyrok w sprawie Johnny’ego Deppa i Amber Heard! Co postanowiono?

Sprawa Johnny’ego Deppa i Amber Heard to nie tylko jeden z najgłośniejszych procesów tego typu w historii, ale też swoisty spektakl, który aktorzy zaserwowali widzom.

Wszystko zaczęło się tak naprawdę jeszcze w 2018 roku, kiedy to aktorka Amber Heard opublikowała w "The Washington Post" tekst o domowej przemocy seksualnej, w którym nie padło wprawdzie nazwisko Johnny'ego Deppa, ale aktor uznał, że "zniszczył on jego dobre imię i karierę" i wytoczył byłej żonie proces, domagając się 50 mln dol. odszkodowania.

Weronika Jezierska zachwyca na galach sztuk walki! Kim jest piękna Polka?

Monika Mrozowska wprost o matkach dzieci z nowotworem. "Są pozostawione same sobie"

Daphne Joy prezentuje obłędne kształty. Biała sukienka robi furorę

Czy rozpoznasz celebrytów na zdjęciach z dzieciństwa? Jeden z najgłośniejszych procesów w historii trwał ponad sześć tygodni i przypominał swoisty spektakl, którym żyły media na całym świecie. Zeznawała nie tylko para popularnych aktorów, ale także eksperci, byli współpracownicy gwiazd, a nawet ich lekarze i terapeuci! Swoją wersję zdarzeń najpierw przedstawił aktor, a później jego była żona.

Johnny Depp zarzucał Amber zniesławienie i kłamstwo, a ta oskarżała go o przemoc i wykorzystywanie seksualne. Na światło dzienne wyszły także kompromitujące rozmowy czy filmiki byłych małżonków, będących często pod wpływem alkoholu lub sprawiających wrażenie nie do końca stabilnych psychicznie. Ostatecznie Amber Heard także oskarżyła Deppa o zniesławienie i zażądała aż 100 mln dol.!

Reklama

27 maja usłyszeliśmy w końcu mowy końcowe obrońców gwiazd, a siedmioosobowa rada przysięgłych zasiadła do obrad. Teraz znamy wreszcie werdykt w tej głośnej sprawie!

Zobacz również: Amber Heard zalała się łzami w sądzie. To już koniec zeznań!

Jest werdykt w sprawie Johnny’ego Deppa i Amber Heard! Co uzgodnili przysięgli?

Zdjęcie Proces zamienił się w medialne widowisko / / Samuel Corum/Consolidated News Pictures/Getty Images/ Ron Sachs/Consolidated News Pictures/Getty Images /Getty Images / Getty Images

Johnny Depp wygrywa proces o zniesławienie. W opinii ławy przysięgłych będąca przedmiotem pozwu publikacja w "Washingoton Post", w której Amber Heard opowiadała o przemocy domowej, której doznała, odnosiła się do Johnnego Deppa i miała zniesławiający charakter. Werdykt przysięgłych był jednomyślny.

Sąd uznał, że oświadczenia Heard dotyczące jej małżeństwa były "fałszywe". Wskazał również, że jej działania nacechowane były "złośliwością".

Amber Heard zasądzono karę w wysokości 15 mln dolarów.

Amber Heard w odpowiedzi na oskarżenia byłego męża złożyła składający się z trzech punktów kontrpozew. Przysięgli przyznali jej rację w jednym z punktów, zasądzając Johnnemu Deppowi karę w wysokości 2 mln dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Johnny Depp i Amber Heard podczas procesu. Prawnicy: to może długo potrwać © 2022 Associated Press