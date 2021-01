Joanna Cesarz w bielilźnie

Joanna Cesarz, zwyciężczyni programu "#Supermodelka plus size", pokazała się w kuszącej bieliźnie, a fani nie mogą się przestać zachwycać.

Zdjęcie Joanna Cesarz długo miała przedłużane włosy. Teraz zachwyca naturalnym wizerunkiem /Artur Zawadzki /East News

Joanna Cesarz to popularna i odnosząca sukcesy modelka plus size. W 2017 roku otrzymała tytuł "#Supermodelki plus size" w programie Polsatu, ale ten sukces przypłaciła depresją, kiedy musiała się zmagać komentarzami na swój temat w internecie.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że nazywana polską Monicą Bellucci piękność, uporała się z problemami i rozkwita w każdej dziedzinie życia, a także promuje ruch bodypositivity.

Na swoim Instagramie, który obserwuje prawie 60 tysięcy fanów, dzieli się swoim życiem codziennym, nowymi stylizacjami, imprezami, a także odkryciami modowymi dla kobiet o większych rozmiarach.

Tym razem padło na kuszącą bieliznę, w której Joanna prezentuje się wprost fenomenalnie. Fani nie kryją zachwytów, a jedna z obserwatorek, że nawet jej babcia przyznała, że chciałaby w młodości wyglądać tak jak Joanna.

To chyba niezły komplement, prawda?

