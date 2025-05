Co przyniesie wtorek,13 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym jest jak na uczcie - nawet najlepszy trunek może zostać zmarnowany, jeśli jego kropla wpadnie do pełnego po brzegi kielicha. Są tacy, co piją i jedzą bez umiaru, ale to nie ich przecież pragniesz odurzyć swym powabem. Nie oferuj tego, co masz najlepsze temu, kto już niczego nie pragnie. W finansach znajdź miejsce, gdzie jest popyt na Twoje usługi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym możesz widzieć szklankę do połowy pełną lub do połowy pustą. Trzymaj z tymi, którzy oprócz problemów dostrzegają możliwości. Zakończenie jednej relacji jest szansą na rozpoczęcie drugiej, która przyniesie niekłamaną satysfakcję. Nie ma co stawać plecami do przyszłości. W finansach nie wyolbrzymiaj strat i nie wskazuj na swoje błędy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz trafić na osobę, która ma te same co Ty cele oraz identyczny temperament i potrzeby. W związku z tym trudno będzie się dogadać! Wbrew pozorom skrajne przeciwieństwa ani podobieństwa nie są dla siebie dobre. Najlepiej funkcjonują związki, w których ludzie się uzupełniają. W finansach ktoś będzie zaciekle bronił swojej pozycji.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta As Denarów

W życiu osobistym szukaj towarzystwa, które pozwoli Ci twardo stąpać po ziemi, utwierdzi Cię w dobrych nawykach oraz słusznych postanowieniach. Marzycielstwo nie okaże się teraz właściwą strategią. Warto podzielić się twórczą myślą z rozsądnym znajomym i wysłuchać jego głosu. W finansach możesz zdobyć sporo pieniędzmi poprzez zręczne obracanie nimi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie zdobyć się na odwagę, by mówić otwarcie o pewnych rzeczach. Twoje słowa nie spodobają się każdemu, dlatego tym bardziej głos musi być pewny, a przekaz - przemyślany. Ludzie reagują w zgodzie ze swoimi przyzwyczajeniami, nie lubią intelektualnych wyzwań. W finansach najlepszy pomysł trzeba podać przystępnie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Eremita

W relacjach prywatnych trzeba Ci będzie podążać za swoją gwiazdą, nie oglądając się na innych. Całkiem możliwe, że nikt Cię teraz nie zrozumie. Jeśli jednak plan został dobrze przemyślany, a wszelkie kroki bezpieczeństwa podjęte przed czasem, nie masz co przejmować się opiniami przechodniów. W finansach możesz otrzymać propozycję od ekscentryka.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych bezczynność lub ustawiczne powtarzanie tego samego gestu będzie raniło Cię coraz bardziej. Czas na zmiany! Nie daj też sobie wmówić poczucia winy. Każdy popełnia błędy, a Twoja pokuta już się zakończyła. Zwróć się ku tym, co szanują to, co w Tobie dobre. W finansach nie daj sobie narzucić roli kozła ofiarnego, nie nadstawiaj za kogoś karku.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych uważaj, by nie paść ofiarą czyjegoś gniewu, strachu i uprzedzeń. Nawet jeśli bardzo wierzysz w swoją sprawę, to wiedz, że istnieją granice poświęcenia. Możesz liczyć, że Druga Strona w porę się opamięta, ale czy wówczas starczy Ci sił, aby się tym cieszyć? W finansach nie wchodź w układ, w którym przewidziano funkcję Kozła Ofiarnego.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 10 Denarów

Twoje relacje z pewnymi osobami osiągnęły obecnie swój szczytowy punkt. Najlepsze, co możesz zrobić, to cieszyć się tym osiągnięciem i z wdzięcznością przyjąć dary serca - nawet jeśli uważasz je za dość skromne. Pamiętaj, by szanować własne granice, ale też nie wymagać od niektórych ludzi zbyt wiele. W finansach możesz zawrzeć porozumienie z rodziną.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Świat

W relacjach prywatnych pomyśl, że to, co masz, absolutnie wystarczy. Nie potrzebujesz lepszego ciała ani ładniejszej twarzy. Twój intelekt i poczucie humoru są jak najbardziej w porządku. Ktoś czekał całe życie właśnie na Ciebie i tuzin cudzych zalet nie zachwyci go tak, jak jedna Twoja wada! W finansach możesz zarobić, pracując nad rozwojem nowych technologii.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem praktycznym, który chce zmierzać do celu najkrótszą możliwą drogą. Nie ma co się spodziewać po nim romantycznych gestów, chyba że właśnie prowadzi miłosną kampanię. W dalszej kolejności będzie oczekiwał jednak zdrowego rozsądku i współpracy. W finansach musisz pobudzić czyjąś ambicję.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 3 Denarów

W relacjach osobistych wskazana będzie szczerość i otwartość. Nie ma co ukrywać faktów ani opinii. Ktoś przychodzi do Ciebie z sercem na dłoni i nie zaoferuje niczego poza swoim uczuciem oraz uwagą. Jeśli masz z kimś konflikt, to jesteś w stanie wypracować także kompromis. W finansach pamiętaj, że trudniej coś zbudować niż zniszczyć. Nie decyduj się zbyt szybko.

