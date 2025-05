Ciągłe zmęczenie, które nie mija

Każdy ma gorszy dzień, tydzień, miesiąc. Ale jeśli masz wrażenie, że twoje ciało ciągniesz za sobą jak worek z piaskiem, że budzisz się zmęczona i zasypiasz wykończona - to niekoniecznie wina pracy czy pogody. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy (zwłaszcza typu 2) jest właśnie przewlekłe zmęczenie. Glukoza, czyli cukier, to paliwo dla organizmu. Ale jeśli insulina nie działa prawidłowo, to organizm nie umie tego paliwa wykorzystać.

Częste oddawanie moczu, nawet w nocy

Zaczynasz się budzić w środku nocy, bo pęcherz się domaga. W dzień też co chwilę szukasz toalety. Może myślisz, że to przez to, że więcej pijesz, może że zimno, może że coś z nerkami. Ale to może być też coś zupełnie innego. Kiedy poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki, organizm próbuje się go pozbyć - i jednym ze sposobów jest właśnie mocz. Nerki pracują na pełnych obrotach, żeby wypłukać nadmiar glukozy. A ty latasz do toalety i nie wiesz, czemu. To bardzo częsty, ale niedoceniany objaw. I jeden z tych, które warto zgłosić lekarzowi.

Najczęstsze objawy cukrzycy 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Ciągłe pragnienie, suchość w ustach

Ręka sama sięga po butelkę z wodą. I znowu. I znowu. Pijesz więcej niż zwykle, ale nadal czujesz suchość w ustach. To naturalna reakcja organizmu na to, co opisałam wyżej - skoro tracisz więcej płynów przez mocz, to ciało domaga się nawodnienia. Problem w tym, że ten cykl się nie kończy. Bo dopóki cukier jest wysoki, dopóty wszystko się kręci w kółko: więcej sikasz → więcej pijesz → nic się nie zmienia. Jeśli widzisz u siebie ten schemat - nie zbywaj go. To nie zawsze oznaka odwodnienia. Czasem to jeden z pierwszych znaków cukrzycy.

Nagła utrata wagi, mimo normalnego jedzenia

Nie każdy się tym martwi - niektórzy się wręcz cieszą, że schudli bez diety. Ale jeśli nie zmieniłaś nawyków, jesz jak zwykle, a waga leci w dół jak szalona, to coś się nie zgadza. W cukrzycy typu 1 (a czasem też w zaawansowanej postaci typu 2) organizm nie potrafi wykorzystać cukru jako źródła energii - więc zaczyna spalać własne zapasy: tłuszcz i mięśnie.

Częste infekcje intymne i grzybicze

To temat, o którym rzadko się mówi głośno, ale warto to powiedzieć wprost: cukier to idealna pożywka dla grzybów. A jeśli w organizmie jest go za dużo, to infekcje grzybicze (szczególnie w okolicach intymnych) mogą się pojawiać częściej. Jeśli masz nawracające infekcje, mimo leczenia, mimo dbania o higienę to warto sprawdzić poziom cukru. Być może to sygnał, że organizm nie radzi sobie z nadmiarem glukozy.

Problemy ze wzrokiem

Czasem zaczyna się niewinnie: rozmazany obraz, chwilowe trudności z ostrością, uczucie, że oczy "pływają". Może myślisz, że to ekran telefonu albo zmęczenie. Ale wysoki poziom cukru może wpływać na soczewki oka, powodując zaburzenia ostrości. To jeden z tych objawów, które bardzo łatwo zbagatelizować.

Cukrzyca a problemy ze wzrokiem 123RF/PICSEL

Wolniejsze gojenie się ran, siniaki, zadrapania

Skórę masz delikatniejszą, a rany goją się jakby w zwolnionym tempie. Małe zadrapanie nie znika po dwóch dniach, tylko zamienia się w tygodniową historię. To efekt tego, że nadmiar cukru uszkadza drobne naczynia krwionośne, a to utrudnia regenerację. Skóra staje się bardziej podatna na urazy, a gojenie trwa dłużej.

Mrowienie, drętwienie kończyn

Znasz to uczucie, kiedy zasiedzisz nogę i masz w niej igiełki? Teraz wyobraź sobie, że ono pojawia się bez powodu. Mrowienie, pieczenie, czasem drętwienie dłoni albo stóp. Może myślisz: pewnie kręgosłup, może brak magnezu. Może. Ale może też być to uszkodzenie nerwów spowodowane wysokim poziomem cukru - tzw. neuropatia cukrzycowa. Jeden z poważniejszych powikłań, które mogą zacząć się bardzo subtelnie.

Co z tym zrobić?

Nie każda suchość w ustach to od razu cukrzyca. Nie każdy spadek energii oznacza chorobę. Ale jeśli widzisz u siebie kilka z tych objawów -nie ignoruj ich! Nie czekaj, aż samo przejdzie. Zrób badania i skonsultuj się z lekarzem. Sprawdź poziom glukozy na czczo i po posiłku. To jedno proste badanie może oszczędzić ci lat życia w nieświadomości.

