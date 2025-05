Prawdopodobnie zdecydowana większość Polaków spodziewała się i oczekiwała, że w maju będziemy się cieszyć zdecydowanie lepszą pogodą. Na razie majowe temperatury wyraźnie rozczarowują, bowiem od wielu dni na termometrach utrzymują się wartości poniżej 20 st. C , ponadto niewiele jest słonecznych momentów, a na domiar złego często zmagamy się z przelotnymi opadami deszczu .

Eksperci z IMGW opublikowali najnowszą, eksperymentalną prognozę długoterminową, która wskazuje, jakie prawdopodobnie będzie tegoroczne lato. IMGW wyjaśnia, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).