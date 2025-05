Pociągiem z Warszawy nad Adriatyk. Ile kosztuje podróż do chorwackiego raju?

Natalia Jabłońska

Już tego lata Polacy zyskają nowe, wygodne i niezwykle malownicze połączenie kolejowe do Chorwacji. Od 1 lipca 2025 roku PKP Intercity uruchamia bezpośredni pociąg z Warszawy do Rijeki – tętniącej życiem chorwackiej bramy nad Adriatyk. Sprawdziliśmy, ile kosztuje taka podróż i co warto o niej wiedzieć.