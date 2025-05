W przeszłości roślinie przypisywano niezwykłe właściwości, do których współcześnie podchodzimy z co najwyżej przymrużeniem oka. Wierzono, że powszechnie występujący chwast chroni przez złymi urokami. Gdy panna młoda szykowała się do ślubu, zalecano jej kąpiele z dodatkiem ziela, by w ten sposób nie była podatna na próby uwodzenia przez innych zalotników o niecnych zamiarach. Kadzenie wrotyczem miało też chronić najmłodszych domowników przed chorobami i zapewniać dzieciom zdrowie.