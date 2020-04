Joanna Jędrzejczyk: Mam czas na przemyślenia

Odkąd wróciła do Polski po fenomenalnej, choć przegranej, walce z Chinką Weili Zhang, emanuje energią. Skąd ją czerpie, zwłaszcza w momencie, gdy w kraju i na świecie panuje koronowirusowa smuta? Poprosiliśmy słynną zawodniczkę MMA, by zdradziła nam swój sekret.

- Zawsze miałam dużo energii i... w tym nie kryje się żaden sekret. Kocham życie, chcę z niego czerpać jak najwięcej. To mnie nakręca. Uważam, że każdy dzień jest dla mnie darem i szansą na rozpoczęcie czegoś nowego. Uczenia się nowych umiejętności i w ogóle - bycia lepszym człowiekiem. Nadal mogę się spełniać jako sportowiec, bizneswoman, ale też... jako kobieta, jako człowiek - mówi Joanna Jędrzejczyk.

Piotr Baran: Nie czuje się pani zdołowana z powodu izolacji?

Joanna Jędrzejczyk: - Nie, przecież nie mam wpływu na to, co się dzieje. Oczywiście, martwię się bardzo i przeżywam trudne chwile. Modlę się o to, żebyśmy byli zdrowi: kraj, społeczeństwo, rodzina i bliscy. Ale pamiętam też, że w naszym życiu dobre i złe momenty zdarzają się każdego dnia. Teraz mamy więcej problemów, ale właśnie dźwigając je, pokazujemy jakimi ludźmi jesteśmy. Albo bierzemy to na plecy i idziemy, a po każdej przegranej potyczce, po poślizgu podnosimy się, albo po prostu rezygnujemy. Powiem szczerze: nie cierpię pesymistów, sama jestem optymistką, ale też realistką.



A jak się pani czuje fizycznie? Po walce wydawało się, że szybko pani nie dojdzie do siebie.

- Bardzo dobrze się czuję, siniaki poschodziły, spędzam czas w domu... Jest mi dobrze, jestem wyciszona, skupiona na sobie. Mam czas na przemyślenia. Takie ogólne, bo o samej walce, a w zasadzie o wojnie, bo tak ją określam, za dużo nie myślę. Jeszcze nie odpoczełam, bo miałam polecieć na fajne wakacje. Taki był plan, ale wiadomo, że to teraz niemożliwe.



- W zeszłym roku odwiedziłam dziewięć państw na pięciu różnych kontynentach. W tym roku chciałam na dłużej pojechać do Peru, na liście miejsc do odwiedzenia mam też Malediwy, fajnie by było wrócić do Tajlandii, którą uwielbiam, do USA, gdzie pomieszkuję. Ale na razie jest, jak jest. Może się uda. Czuję, że odpocznę i nabiorę wiatru w żagle dopiero wtedy, kiedy znów będzie można podróżować.

Brakuje pani planowania kolejnych walk?

- Nie, ja naprawdę chcę odpocząć. Minie kilka długich miesięcy. Ale też nie przesądzam, może się obudzę któregoś dnia i powiem sobie: dobra, chcę wrócić do USA i znów zawalczyć. Teraz skupiam się na innych planach, na przykład biznesowych. To nie znaczy, że odpuszczam sport. Ja zawsze taka byłam. Od ósmego roku życia pomagała rodzicom, którzy prowadzili sklep, gdy chodziłam do liceum, też pracowałam, doszły treningi, studia. Mam ogromną ochotę na kolejne walki i ogromne ambicje sportowe, ale też nie chcę się ograniczać.



- Wcześniej też, gdy wracam do domu po ciężkim treningu czy po walce, to nie kładłam się spać. Myślałam, co by tu nowego zrobić i zaczynałam to nowe robić. Teraz zaczęłam nowe studia na kierunku brand manager. Poprzednie studia kończyłam 8 lat temu i chciałam sprawdzić, czy przyswajam jeszcze wiedzę. Przyswajam. Może w przyszłości pójdę jeszcze na studia MBA, zobaczę. Żeby nie tracić czasu, zaczęłam też brać lekcje gry na pianinie. I wracam do języka hiszpańskiego, którego uczyłam się kilka lat temu, ale wszystko zapomniałam.