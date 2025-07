Recykling folii aluminiowej – zasady, które musisz znać

Zapakowałaś kanapki w folię aluminową, po zjedzeniu zwinęłaś ją w kulkę i… no właśnie, co dalej? Folia aluminiowa to kuchenny klasyk, ale prawdziwa zagadka śmietnikowa. Źle wyrzucona może zrobić więcej szkody niż pożytku. Sprawdź, do jakiego pojemnika powinna trafić, a kiedy lepiej wrzucić ją do zmieszanych.