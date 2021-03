Joanna Jędrzejczyk ostatnio nieco zmieniła wizerunek. Niegdyś pokazywała się tylko w swoim sportowym wydaniu, a dziś częściej widzimy zawodniczkę MMA w sukienkach i koronkach. Teraz pochwaliła się zmysłowym zdjęciem w koronkowej bieliźnie!

Zdjęcie Joanna Jędrzejczyk kiedyś wolała sportowy styl ubierania się /Podlewski /AKPA

Joanna Jędrzejczyk do tej pory była zajęta wygrywaniem zawodów MMA. Długo dla Asi nie liczyło się to, jak wygląda, a to, jak walczy w oktagonie.

Od pewnego jednak czasu bokserka zaczęła jednak zwracać większą uwagę na wygląd i coraz częściej jej fani widują ją w naprawdę kobiecych stylizacjach.



Jest to nowość w życiu Joanny, która coraz chętniej chwali się swoją metamorfozą w mediach społecznościowych. Najnowszym zdjęciem sportsmenka rozpaliła swoich fanów do czerwoności.



Na zdjęciu pozuje w czarnej, koronkowej bieliźnie, pończochach i szpilkach. Patrząc na tę fotkę, trudno uwierzyć, że to właśnie Joanna.



"Lubię takie chwile, kiedy czuję moc mojej kobiecości" - napisała zmysłowo.



Czyżby taka zmiana nastąpiła w zawodniczce MMA po przyjęciu oferty pracy w TVP? Przypomnijmy, że gwiazda oktagonu pojawi się w tanecznym show "Dance, dance, dance", co mocno zdziwiło jej fanów.



Po ogłoszeniu tej decyzji, Joanna spotkała się z lawiną negatywnych komentarzy na temat jej pracy w TVP. Jak widać, Asia stara się tym nie przejmować i prezentować z uśmiechem swoją metamorfozę.

