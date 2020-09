Joanna Moro ma sobowtóra. To jej siostra

Aktorka z okazji urodzin swojej młodszej siostry Kamili złożyła jej na Instagramie życzenia. Przy okazji zamieściła jej zdjęcia. Fani nie mogą wyjść ze zdumienia, jak bardzo siostry Moro są do siebie podobne fizycznie.

Zdjęcie Joanna Moro pokazała siostrę /Bartosz Krupa /East News

- Cieszę się, że Ccę mam. Choć jesteś młodsza i w dzieciństwie często darłyśmy koty - to teraz z podziwem i wielką dumą patrzę, jak pięknie roztaczasz skrzydła miłości i swoją dobrą energią, charyzmą i pasją obdarzasz i zarażasz innych... Też bym tak chciała mieć wszystko poukładane w domu i w głowie jak Ty. 100 lat w miłości Mamusiu niebawem dużej rodziny!!! Kocham cię bardzo - Joanno Moro za pośrednictwem Instagrama zwróciła się do swojej siostry, Kamili, która, jak można się domyślić po jej zaokrąglonych kształtach, spodziewa się dziecka.

- Dziękuję Kochana. Żeby te wszystkie twoje piękne słowa były prawdą - odpowiedziała na te życzenia solenizantka.

- Które niby nieprawda???? - dopytuje Joanna, kontynuując pełną uśmiechniętych emotikonów wymianę zdań.

Fani aktorki w komentarzach pod jej wpisem zauważają, że siostry Moro są do siebie uderzająco podobne.

"Jak dwie krople wody", "Jak bliźniaczki", "Asiu w pierwszej chwili myślałam że to ty", "Siostra mogłaby grać twoją dublerkę" - piszą podekscytowani.

Wątpliwe jednak, by Kamila Moro-Jankowska podjęła się pracy dublerki na planie filmowym. Pracuje bowiem w bankowości i mieszka w Wilnie, skąd wywodzi się rodzina Moro. Dla obu sióstr ważna jest rodzina. Kamila ma dwie córki, a z opisu, jaki zamieściła na Instagramie, można wysnuć wniosek, że dziecko, na które oczekuje, to również dziewczynka.

- Jak przyjeżdżają turyści z Polski, podchodzą, proszą o zdjęcie i autograf. Ja mówię, że to nie jestem ja, że państwo mnie mylą. A oni mówią: "My panią znamy, pani po prostu nie chce sobie zrobić z nami zdjęcia". Po którymś takim razie mówię: "Okey, dobrze zróbmy to zdjęcie, jestem Joasią" - Kamila w programie "Uwaga" opowiadała o perypetiach, jakie jej się przytrafiają z powodu słynnej siostry.