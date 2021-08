Joanna Opozda pokazała piękną siostrę! Robi furorę w sieci!

Joanna Opozda i Antek Królikowski zostali małżeństwem kilka dni temu, co wywołało falę komentarzy w mediach.

Złośliwi nie wierzyli, że ta dwójka zdecyduje się na powiedzenie sobie sakramentalnego "tak".

Oni jednak na przekór wszystkim pojawili się w kościele św. Wojciecha w Warszawie 7 sierpnia i stali się mężem i żoną.



Joanna na brak adoratorów w swoim życiu nie narzekała, ale to właśnie Antek zdobył finalnie jej serce. Wielu mężczyzn może czuć się nieco zawiedzionych tym, że nie mają oni już szans u Asi.



Na ślubie jednak pojawiła się siostra pięknej aktorki, która olśniła wszystkich swoją urodą. Młodsza siostra Joanny to Aleksandra Opozda i wygląda na to, że ma szansę zrobić karierę na miarę Asi!





Kim jest Aleksandra Opozda?

Młodsza siostra Joanny Opozdy jest influencerką. W mediach obserwuje ją już ponad 32 tysiące osób, a liczba ta wciąż rośnie. Nic w tym dziwnego, że Ola kocha pozować do zdjęć, bo wychodzi jej to doskonale.



Patrząc na to, co publikuje w swoich mediach społecznościowych, można wnioskować, że Aleksandra kocha podróżować. Na jej profilu jest pełno fotografii z niezwykłych miejsc z całego świata.



Trzeba też przyznać, że Ola jest młodszą kopią swojej siostry i panie doskonale o tym wiedzą. Wykorzystują swoją urodę jako atut. Po tym, jak polski show-biznes ujrzał Olę na ślubie Joanny, ma ona wielkie szanse na zrobienie niemałej kariery.



Czy Asia i Antek pomogą jej w znalezieniu swojej drogi w świecie polskich gwiazd? Wiele na to wskazuje!

