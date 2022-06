- Dzień doberek - zawsze tak witam Vincenta, a on zawsze się śmieje. Kocham nasze wspólne poranki - napisała o "porannym rytuale" Joanna Opozda. Obecnie aktorka wypoczywa w Beskidach i korzysta z pięknej, wakacyjnej pogody.

Joanna Opozda publikuje zdjęcie z synem

Aktorka opublikowała na swoim Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje z synem Vincentem. Chłopiec niedawno skończył trzy miesiące i rośnie jak na drożdżach! Aktorka strzeże prywatności swojego synka, a jeśli zamieszcza jego zdjęcia w sieci, zasłania jego twarz emotikoną w kształcie serca. Tak jest i tym razem. Część fanów dopytuje, skąd taki pomysł.

Reklama

"Synuś rośnie jak na drożdżach, szkoda ,że nie widać buźki", "Po co zakrywać twarz niemowlakowi?", "Dziecko bez twarzy. Co to za moda?" - dopytują internauci.

Instagram Post

Zobacz również: Demi Rose w hicie tego lata! Co za strój!

Fani zachwyceni zdjęciem Opozdy

Pozostali skupili się na komplementowaniu. "Wyglądasz jak nastolatka", "Będzie miał super wspomnienia. Z taką mamą to można na koniec świata", "Wyglądasz tu jak nastolatka. Wspólne poranki są cudowne, dzieci tak szybko rosną, że trzeba doceniać takie (nie)zwykłe momenty" - pisali fani i fanki aktorki.

Instagram Post

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz w szczerych rozmowach. Podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami"

Joanna Opozda zaczyna wszystko od nowa

Joanna Opozda powitała na świecie swoje pierwsze dziecko 4 miesiące temu. Od tego czasu aktorka jest samodzielną mamą. Początkiem sierpnia minie rok, odkąd aktorka stanęła na ślubnym kobiercu z Antonim Królikowskim. Niestety, związek pary rozpadł się.

W jednym z ostatnich wywiadów Opozda przyznała, że w ostatnim czasie "życie mocno dało jej w kość". W magazynie "Z kobiecej strony" wyznała, że obecnie próbuje ułożyć sobie życie na nowo i pomaga jej w tym terapia. Aktorka regularnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, na których dzieli się z fanami tym, jak spędza czas wolny. Wśród nich nie brakuje zdjęć z ukochanym synem Vincentem.

***

Zobacz również:

Katarzyna Zdanowicz prywatnie i zawodowo. Co wiemy o dziennikarce Polsatu?

Małgorzata Foremniak mierzy się z kryzysem w związku. "Bliska relacja nie jest łatwa"