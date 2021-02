Joanna Opozda zafundowała sobie zabieg redukujący tkankę tłuszczową i cellulit

Kilka tygodniu temu Joanna Opozda żaliła się fanom, że bardzo schudła, bo przeżyła bardzo trudny okres po rozstaniu z Antkiem Królikowskim. Co prawda ostatnio wyjechała z nim na narty do Zakopanego, ale nie wiadomo, czy wspólnie spędzony czas sprawił, że zdecydowała się do niego wrócić. Na pewno jednak wysiłek na stoku nie pozwolił jej osiągnąć sylwetki, o jakiej marzy. Świadczy o tym fakt, że po powrocie do Warszawy Opozda wybrała się na zabieg do kliniki medycyny estetycznej.

Joanna Opozda bardzo podoba się mężczyznom. Jednak aby pozostać piękną, musi sporo o siebie dbać

Fani Joanny Opozdy nie mają wątpliwości, że aktorka w ostatnim czasie wyraźnie rozkwitła. Pod jej ostatnimi postami na Instagramie pojawiają się setki komentarzy od zachwyconych jej wyglądem internautów, którzy nie mogą się nadziwić, jak młodo i pięknie teraz wygląda.

Gdy ostatnio gwiazda opublikowała zdjęcie w kwiecistej sukience mini i podpisała je "Idzie wiosna, mówię wam", wielbiciele rozpływali się w zachwytach.

"Jaka jesteś piękna", "Nogi bomba", "Cudownie wyglądasz" - pisali w komentarzach.

Czy jest to zasługa uczucia, czy zabiegów pielęgnujących urodę? Odpowiedź na to pytanie zna pewnie tylko sama Joanna Opozda. Jednak w ostatnim instastory aktorka zdradziła, jak dba o swoją figurę.

Sfotografowała się w klinice medycyny estetycznej i napisała, co sobie tam zafundowała - był to ujędrniający, redukujący cellulit i tkankę tłuszczową zabieg Onda.

To urządzenie jest zwykle polecane tym osobom, które mają miejscowo nagromadzoną tkankę tłuszczową, na przykład na brzuchu, udach (tzw. bryczesy) czy ramionach i nie są w stanie się jej pozbyć nawet wtedy, gdy mają szczupłą wysportowaną sylwetkę.

Ciało w newralgicznych miejscach jest poddawane masażowi głowicą wysyłającą falę elektromagnetyczną o częstotliwości 2,45 GHz, która precyzyjnie dociera do komórek tłuszczowych i je niszczy, ale nie uszkadza przy tym okolicznych tkanek ani skóry.

Zabieg tym urządzeniem daje też szybki efekt ujędrnienia skóry, więc często decydują się na niego osoby, które wybierają się na wakacje na plaży. Czyżby Joanna Opozda szykowała się na romantyczny wyjazd do jednego z egzotycznych kurortów?

