Oto polskie superfood: jeżyny to smaczny przykład

Jeżyn w Polsce chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nie dość, że rosną sobie w stanie dzikim na łąkach i skrajach lasu, wiele osób uprawia je na działkach, to na dodatek coraz częściej można spotkać w sklepach i targowiskach. Co prawda, jak przypadku większości owoców, znajdują się ich miłośnicy oraz sceptycy, to trzeba przyznać jedno: jeżyny są bardzo zdrowe i nie bez przyczyny zaliczane są do superfoods, czyli produktów, które mają w sobie liczne substancje odżywcze.

Jak smakują jeżyny? Co prawda, istnieją tacy, którzy je ubóstwiają i mogą jeść je wprost z krzewu lub kilogramami raczyć się nimi na surowo (to najlepsza forma ich spożywania), to nie wszystkim ich nieco kwaśny i cierpki smak przypada do gustu. Z drugiej strony z jeżyn można przygotowywać różne przetwory: dżem czy soki, które mają zdecydowanie lepszy smak.

Na co dobre są jeżyny? Oto skondensowana moc

Jeżyny to nasze polskie superfood

Trudno na palcach jednej ręki zliczyć zasługi jeżyn na polu zdrowotnym. Na samym początki trzeba stwierdzić, że owoce doskonale działają na układ krążenia oraz wzmocnienie odporności, co przyda się wszystkim tym, którym na sercu leży kondycja organizmu. Wszystko to zasługa obecności silnych przeciwutleniaczy, które pomagają pozbyć się toksyn z organizmu (co odciąża wątrobę i nerki), redukują ilość wolnych rodników (odpowiadają za szybsze starzenie się komórek ciała).

Jeżyny zawierają bardzo dużo polifenoli, które nie tylko zaliczane są do antyoksydantów, ale dodatkowo mają działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwwirusowe, co sprawia, że mogą być zjadane często.

Jeżyny na zdrowie: to dobra inwestycja

Zjadanie jeżyn powoduje, że nie tylko dostarczamy organizmowi polifenole. Owoce są również źródłem witamin: C (doskonała na odporność, gładką cerę i kontrolę ciśnienia), E (nazywana "witaminą młodości"), a także karotenoidy, które chronią przed promieniowaniem UV oraz przedwczesnym starzeniem się cery. Ponadto w jeżynach obecny jest także mangan, który również ma wiele zasług dla naszego ciała. Nie dość, że ma zdolność kontrolowania większości procesów zachodzących w układach, to na dodatek wzmacnia kości, reguluje krzepnięcie krwi oraz gospodarkę hormonalną.

Jeżyny dla dobra jelit i sylwetki

Na co dobre są jeszcze jeżyny? Warto zajadać się nimi wtedy, kiedy chcemy zadbać o zdrową i szczupłą sylwetkę. Dlaczego? Wszystko przez fakt, że owoce są niskokaloryczne, ponieważ 100 g ma tylko 48 kcal. Dodatkowo jeżyny oferują błonnik pokarmowy, który jest bardzo dobry dla kondycji jelit. Substancja nie tylko reguluje ich pracę, pomaga schudnąć, ale także utrudnia wchłanianie się cholesterolu, co obniża także jego poziom w organizmie.

Nie tylko owoce jeżyn są cenne dla zdrowia

Jeżyny są smaczne, ale z liści rośliny można przygotować również napar

Choć wiele mówi się o samych owocach, które mają wiele właściwości smakowych i zdrowotnych, to także liście rośliny są bardzo cenne. Najczęściej stosowane są w formie naparu, który można stosować w trakcie infekcji: działa ściągająco na błony śluzowe, ale nie tylko. Napar z liści jeżyn może być także pomocny w problemach żołądkowych, takich jak niestrawność, bóle brzucha oraz biegunka.

Co można przygotować z jeżyn?

Najczęściej jeżyny, jeśli mamy je na działce, spożywane są na surowo i w takiej formie są najlepsze dla naszego organizmu. To również niskokaloryczna przekąska, która szybko zapełni brzuch nie tylko wtedy, gdy podejmujemy się trudu odchudzania.

Jeżyny doskonale nadają się na przetwory: z powodu obecności pektyn, czyli frakcji nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego, mogą być świetnym składnikiem soków, galaretek oraz dżemów. Jeśli zaś nie jesteśmy zwolennikami przetworów, to surowe owoce można dodawać wprost do deserów: owsianki, kaszy manny, jaglanki lub ryżu i można w taki sposób zaserwować jeżyny na śniadanie.

