W ostatnim poście na Instagramie Magdalena Mołek pokazała się w basicowej stylizacji . Łączy w sobie swobodę i elegancję, stając się doskonałą propozycją stylu casual. Główną rolę w tej stylizacji odgrywają szerokie jeansy , które już od kilku lat torują sobie drogę do świata mody. W 2024 roku stały się gorącym hitem na wybiegach , więc nie mogło zabraknąć ich także w szafach celebrytów i influencerek.

Co Magdalena Mołek założyła do szerokich jeansów? Stylizację uzupełnia basicowy, biały longsleeve w czarne paski. Całość wieńczą biało-czarne buty na koturnie z okrągłym noskiem, które delikatnie wystają spod szerokich nogawek spodni. Strój ma charakter luźny, ale zarazem elegancki. Doskonale nadaje się jako stylizacja na co dzień w stylu casual. Zaproponowany przez Magdalenę Mołek outfit świetnie wpisuje się w zmienną, wiosenną pogodę.