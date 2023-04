Joanna Racewicz słynie z wyczucia stylu i pięknych kreacji. Jej Instagramowy profil śledzi już ponad 117 tys. osób, które chętnie komentują zamieszczane przez dziennikarkę zdjęcia.

Gwiazda zamieszcza na Instagramie nie tylko zdjęcia kolejnych modnych stylizacji czy zdjęć z branżowych imprez. Chętnie dzieli się z fanami swoją prywatnością oraz często wypowiada się na wiele ważnych społecznie tematów. Wśród jej wpisów nie brakuje tych dotyczących hejtu w sieci czy tych dotyczących kobiet i ich problemów.

W najnowszym wpisie Racewicz zapytała fanów o podejście do życia. "Bądź kowalem swego losu vs Pozwól się unosić nurtowi zdarzeń" - zapytała gwiazda.

Stylizacja na majówkę Joanny Racewicz

Tym razem Joanna Racewicz zrezygnowała z elegancji na rzecz wygody. Dziennikarka postawiła na zestaw, który idealnie sprawdzi się podczas majówkowego spaceru, a przy tym wygląda gustownie: jeansy, t-shirt, marynarka i sportowe buty.

W tym przypadku kluczowy jest dobór kolorów oraz materiałów. Do klasycznego modelu niebieskich jeansów Racewicz założyła biały t-shirt. Głównym punktem stylizacji jest marynarka w pepitkę w modnym kolorze, która przyciąga wzrok i dodaje szyku. Do zestawu dobrała sportowe buty w białym kolorze.

Pod postem pojawiło się wiele wpisów od zachwyconych fanów:

Ładna stylóweczka

Pięknie pani wygląda, życzę miłej majówki

Pani Joanno...brak mi słów...PIĘKNO...to za mało...

Styl Joanny Racewicz

Dziennikarkę najczęściej możemy zobaczyć w klasycznych stylizacjach. Nie oznacza to, że rezygnuje z najnowszych trenów, raczej wybiera z nich to, co najlepiej pasuje do jej sylwetki.

Zdjęcie Styl Joanny Racewicz chętnie naśladują fanki. / East News

W szafie Joanny Racewicz nie brakuje garniturów czy marynarek, dziennikarka często stawia na wyraziste kolory, choć ostatnio pojawiła się w beżowym total looku, który jest jednym z najmodniejszych obecnie sposobów łączenia ubrań.

Styl Joanny Racewicz chętnie naśladują fanki, a jej modowe wybory są inspiracją dla wielu kobiet.