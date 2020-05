Joanna Racewicz przytyła podczas kwarantanny

Joanna Racewicz jest w czasie pandemii bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio podzieliła się na Instagramie śmiałym postanowieniem.

Zdjęcie Joanna Racewicz przechodzi na dietę /Artur Zawadzki /Reporter

Racewicz jest absolwentką dziennikarstwa i polonistyki. Rozpoznawalność przyniosła jej kilkuletnia praca w "Panoramie". W 2006 roku Telewizja Polska zakończyła z nią współpracę, powołując się na złamanie "Zasad etyki dziennikarskiej" (chodziło o wywiad, w którym pojawiły się wątki reklamowe).

Następnie dziennikarka współpracowała ze stacjami TVN i TVN Style, by w 2011 roku wrócić do "Panoramy" oraz "Pytania na śniadanie". Jesienią 2018 roku dołączyła do zespołu Polsat News.

Jej mąż - oficer BOR Paweł Janeczek - zginął w katastrofie smoleńskiej. W 2011 roku Racewicz wydała książkę pt. "12 rozmów o miłości. Rok po katastrofie". Rok później ukazała się druga część.

Ostatnio pani Joanna przyznała, że "waga po kwarantannie na plusie". Dziennikarka postanowiła w związku z tym przejść na modną dietę Sirt Food, którą stosowała też Adele (przypomnijmy, że schudła 45 kg).

Oczywiście w komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów pod adresem Racewicz i zapewnień, że żadna dieta nie jest jej potrzebna.

Zobaczcie zresztą sami, jak dziś prezentuje się pani Joanna. Faktycznie przybrała na wadze?

Zdjęcie Joanna Racewicz w 2019 roku / Andrzej Hulimka / Agencja FORUM