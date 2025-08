Co roku możemy usłyszeć w mediach o osobach, które zagubiły się w lesie podczas grzybobrania. W większości przypadków kończy się to szczęśliwie - lasy, do których najczęściej wybieramy się na grzyby, nie są duże. Często wystarczy dojść do drogi lub pobliskiej wsi, by tam poprosić kogoś o pomoc.