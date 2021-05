Jola Rutowicz pokazała się jako głośna, z poczuciem humoru uczestniczka programu "Big Brother" w 2007 roku. Trudno było jej nie zapamiętać - kochała mocny makijaż, równie mocną opaleniznę i kuse, różowe stylizacje.

Była ulubienicą telewidzów, lecz wkrótce po zakończeniu reality show, zniknęła z przestrzeni medialnej.



Po latach wróciła na usta fanów i pierwsze strony gazet za sprawą swojej niezwykłej metamorfozy. Okazało się, że gwiazda wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam ułożyła sobie życie.



Zmieniła się także z wyglądu - stała się blond pięknością.



Ostatnio nawet otrzymała wiadomość od jednej z obserwatorek, że zaczyna przypominać jedną z polskich gwiazd:



"Dostaję wiadomości prive, że zaczynam przypominać panią M. Rozenek" - powiedziała na Instagramie Jola.



Patrząc na jej nowe zdjęcia, można się zgodzić z tym stwierdzeniem! Tylko co na to sama Małgorzata Rozenek-Majdan?

