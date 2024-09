Jolanta Kwaśniewska słynie z eleganckiego i wyrafinowanego stylu. Jak można by scharakteryzować jego elementy?

Szczególnie teraz, jesienią, warto przyjrzeć się sekretom szafy Jolanty Kwaśniewskiej, bo tajniki "ubierania się na cebulkę" była pierwsza dama opanowała do perfekcji. Kilka lubianych przez nią elementów warto wprowadzić także w swojej garderobie. Tym bardziej, że ponadczasowe fasony będą służyły nam przez lata, a nie tylko przez jeden sezon.

Podstawą jesiennej garderoby Jolanty Kwaśniewskiej jest to, co okrywa - płaszcze, trencze, kurtki. Nie trzeba mieć ich kilkadziesiąt - wystarczy jedna rzecz w neutralnym kolorze.

Taki trencz daje możliwość stworzenia zestawu o casualowym sznycie i sprawdzi się też jako dodatek do stylu miejskiego, czy jako podstawa monochromatycznej stylizacji.

Czarny golf to opcja ponadczasowa. Dodaje romantyzmu, tuszuje mankamenty sylwetki i stanowi bazę pod rozmaite stylizacje. Tej jesieni można postawić na monochromatyczny wygląd i skusić się na czerń w pozostałych elementach stylizacji, ale można także dodać do niego mocny akcent kolorystyczny, jak kolorowa marynarka, czy torba w krzykliwym kolorze.

Podobnie zachowa się sweter w odcieniach beżu lub szarości. Gruby, z ciepłej wełny może być także ozdobą przez swój wyjątkowy splot. Ważne, by w przypadku swetrów stawiać na naprawdę dobre jakościowo materiały.

Wówczas możemy ograniczyć swoją jesienną garderobę do dwóch modeli, np. w różnych kolorach, by stanowiły one alternatywę w budowaniu stylizacji.