Julia Dybowska - ukochana teherańskiego miliardera

Julia Dybowska okrzyknięta "polską lalką Barbie" i "modelką Instagrama", wiedzie życie z bajki. To, jak wygląda jej codzienność, fani mogą oglądać na jej profilu w mediach społecznościowych, gdzie jej poczynania śledzi już 504 tysiące internautów.

Dorota Gardias w żałobie. "Nie mam słów" Jednak jeszcze większą popularność przyniosła celebrytce nie jej uroda, a miłość. Polka jest dziewczyną 60-letniego teherańskiego miliardera.

Chociaż na co dzień nie pokazuje się ze swoim wybrankiem, ich związek już nie jest tajemnicą. Początki jednak nie były łatwe i plotkowało się o tym, że mężczyzna zostawił dla Julii swoją ówczesną żonę.

Pierwsze pogłoski o tym, że Julia Dybowska spotyka się z Robertem Tchenguizem pojawiły się w 2017 roku. Jego majątek kilka lat temu był szacowany na ponad 4 miliardy złotych, który wykorzystuje na zakup jachtów i nowych nieruchomości na całym świecie.

Tak Julia Dybowska żyje w Londynie. Pokazała luksusowe wnętrza

Jeden z jego apartamentów znajduje się w Londynie, gdzie właśnie przebywa Julia Dybowska. Jej profil w mediach społecznościowych pęka w szwach od zdjęć, które pokazują jej bajecznie bogate życie.

Trudno opisać przepych, jaki panuje we wnętrzach, w których przebywa modelka. Do tego od lat gwiazdka zadziwia niesamowicie szczupłą sylwetką, co niekiedy martwi jej fanów, czy aby Julia Dybowska nie jest za chuda.

Patrząc na fotografie z Londynu, widać jednak, że gwiazdka jest szczęśliwa i z pewnością niczego nie brakuje jej w życiu.

