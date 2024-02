Spis treści: 01 Julia Dybowska i jej kontrowersyjna miłość do miliardera

Julia Dybowska to Polka, która swego czasu starała się wyróżnić na warszawskich salonach, gdzie otrzymała miano "Żywej Lalki Barbie". Kojarzona głównie za sprawą swojego wyglądu, nie zyskała jednak wielkiej sławy w polskim show-biznesie.

Racewicz zachwyca stylizacją. Postawiła na supermodne połączenie Sytuacja celebrytki jednak mocno się odmieniła, gdy w jej życiu pojawił się Robert Tchenguiz, teherański biznesmen, mieszkający i prowadzący swoje firmy w Londynie.

Starszy od Julii o 32 lata Robert zakochał się w niej bez pamięci do tego stopnia, że miał on zostawić dla pięknej Polki żonę i dzieci. Sytuacja ich związku była na tyle skomplikowana, że przez pewien czas Julia mieszkała pod jednym dachem z byłą żoną biznesmena i jego dziećmi. Co prawda londyńska willa była dość spora, ale jednak sama sprawa wydawała się dość zagmatwana.

Z biegiem czasu jednak sprawy ułożyły się i Dybowska wiodła bogate oraz szczęśliwe życie u boku miliardera, który nie szczędził funduszy na luksusową codzienność.

Zdjęcie Czy Julia Dybowska rozstała się z ukochanym? / SplashNews.com/East News / East News

Od tego momentu popularność Polki zaczęła rosnąć, a wszystko za sprawą jej mediów społecznościowych, w których dzieli się stylizacjami wartymi miliony oraz pokazuje chętnie swoje luksusowe podróże.

To właśnie przyciągnęło obserwujących na profil Julii Dybowskiej. Jednak ostatnio to właśnie zdjęcia celebrytki sprawiają, że pojawiły się plotki na temat zmian w jej życiu.

Podróże w życiu Julii Dybowskiej to żadna nowość. Jednak gwiazda przez ostatni czas częściej niż w egzotycznych krajach, gości w Polsce. Wcześniej ukochana miliardera odwiedzała naprawdę odległe zakątki świata, a teraz krąży między Dubajem a Warszawą.

W Londynie także można ją rzadko obecnie spotkać, a przecież to właśnie tam mieszka z Robertem. Dodatkowo już od Bożego Narodzenia fanów Julii niepokoił fakt, że nie spędziła ona świąt z ukochanym.

Zdjęcie Julia Dybowska w Londynie ostatnio było w listopadzie zeszłego roku? / BACKGRID / Agencja FORUM

Obecnie Julia także opublikowała zdjęcie z Warszawy, gdzie uśmiechnięta pozuje do fotografii w czerwonym, sztucznym futerku. Ostatnie zdjęcie z Londynu Julia opublikowała na początku listopada 2023 roku, a od tego czasu widać, że celebrytka jednak spędza czas między Dubajem a Warszawą.

Możliwe, że powodem takich właśnie podróży są sprawy biznesowe Julii, ale nie cichną plotki, że jednak może chodzić o rozstanie z ukochanym. Sama Julia jednak nie wykazuje zainteresowania tym tematem i nie wyjaśnia swoje sytuacji sercowej.

