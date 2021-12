Julia Sara z "Projekt Lady" imprezuje z Izabelą Kisio - Skorupą

Na lipcowej gali Openfightsnight Julia Sara zawalczyła z Izabelą Kisio - Skorupą, mamą aktorki, Aleksandry Kisio, z którą ponoć pozostawała w konflikcie. Na kilka tygodni przed wyborem przeciwniczki dla Julii, w sieci zrobiło się głośno o jej konflikcie z Izabelą. Mama Aleksandry Kisio zaczęła publikować na Instagramie obrażające Julię posty i nagrania oraz kierować w jej stronę niewybredne epitety. Według Izabeli Kisio panie miały na koncie sporo nieporozumień i kłótni podczas kręcenia wspólnych teledysków. Celebrytka zarzuciła również Jaroszewskiej, że ta wybiła się na jej popularności.

Lara Gessler i Piotr Szeląg odnowili przysięgę małżeńską! Ale zdjęcia! Julia Sara nie przeszła obok tych oskarżeń obojętnie i poprosiła fanów, by pisali do włodarzy federacji z prośbą o walkę Jaroszewska kontra Kisio. Federacja wysłuchała tych próśb i panie spotkały się w klatce. Julia wygrała walkę i co ciekawe już w klatce zachowywała się jakby nigdy nie żywiła do Izy Kisio urazy, co sprawiło, że fani zaczęli podejrzewać panie o "ustawkę". Wszystko wskazuje na to, że mieli sporo racji...

Julia Sara z "Projekt Lady imprezuje z mamą Oli Kisio. Już się pogodziły?

Julia Sara nagrywa obecnie drugą część teledysku do swojego nowego utworu i na bieżąco dzieli się z fanami migawkami z pracowitego weekendu. Uczestniczka "Projekt Lady" kręci teledysk w domku na drzewie, w uroczej wiosce w województwie wielkopolskim i jak się okazało jest z nią także Izabela Kisio - Skorupa. Na insta story panie śmiały się i dokazywały, a mama Oli Kisio przekonywała, że dopiero co skończyła antybiotyk i staje na nogi po chorobie, ale zrobiła wszystko, by towarzyszyć Julii na planie.

Zdjęcie Izabela Kisio - Skorupa odwiedziła Julię Sarę na planie teledysku! / Instagram

Skoro panie tak szybko pogodziły się i doszły do porozumienia, to wiele wskazuje na to, że ich konflikt nie był tak poważny jak się wydawało, a może nawet został wywołany tylko na potrzeby kontrowersyjnej walki? Wszystko na to wskazuje!



Instagram Wideo (IGTV)

