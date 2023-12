Spis treści: 01 Julia Wieniawa na Instagramie

02 Tak Julia Wieniawa przygotowuje się do świąt. "Czas rodzinny"

03 Związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego

04 Kariera Julii Wieniawy

Julia Wieniawa na Instagramie

Julia Wieniawa bardzo aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie. Profil aktorki obserwuje już ponad 2 mln osób, a zamieszczane przez nią zdjęcia są szeroko komentowane. Celebrytka dzieli się z fanami zarówno zdjęciami z planu, sesji zdjęciowych i koncertów, jak i z własnego domu. Nie brakuje również ujęć z licznych podróży, których jest wielką fanką.

Zdjęcie Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia / Karol Makurat/REPORTER / East News

Tak Julia Wieniawa przygotowuje się do świąt. "Czas rodzinny"

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż, a niemal już każdy z nas rozpoczął do nich przygotowania. Powoli zaczynamy dekorować nasze domy, ubierać choinkę, a także przygotowywać potrawy na święta. To wspaniałe tradycje, które zbliżają do siebie rodziny i wprawiają nas w ciepłą i radosną atmosferę świąt.

W tym okresie również i gwiazdy chętnie pokazują, jak przebiegają przygotowania w ich domach. Na Instagramie Julii Wieniawy pojawiły się nowe zdjęcia z jej świątecznych przygotowań. Aktorka pokazała fanom ozdobione przez nią pierniczki.

Ze swoimi kolorowymi pierniczkami zapozowała w ramionach Nikodema Rozbickiego. Zdjęcie opatrzyła wymownym opisem "czas rodzinny".

Fani są zakochani:

Ta para jest dla siebie stworzona! Uwielbiam Was razem napisała jednak z komentujących.

Związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego

Związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego pełen był wzlotów i upadków. Po raz pierwszy o ich związku w mediach usłyszeliśmy w listopadzie 2020 roku. Jednakże po dwóch latach ogłosili rozstanie. Jednakże Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie zerwali ze sobą kontaktu, wręcz przeciwnie - wciąż się spotykali, jednak ich spotkania miały charakter przyjacielski. Po kilku miesiącach Julia Wieniawa przyznała, że postanowili do siebie wrócić.

Zdjęcie Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są ze sobą już niemalże trzy lata / Wojciech Olkuśnik / East News

Kariera Julii Wieniawy

Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek i piosenkarek młodego pokolenia. Popularność zdobyła głównie dzięki roli Pauliny w serialu "Rodzinka.pl", ale mogliśmy ją zobaczyć również m.in. w serialach "Klan, "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej", "Druga Szansa" oraz "W rytmie serca".

Zagrała także główne role w filmach "W lesie dziś nikt nie zaśnie" (2020) oraz jego kontynuacji (2021), "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" (2021) i "Small World" (2021). Gwiazda występuje również na deskach teatru.

W czerwcu 2022 roku ukazał się długo wyczekiwany, debiutancki album Julii Wieniawy "Omamy". Pomimo wielu sukcesów gwiazda nie zwalnia tempa, angażując się w kolejne projekty i przedsięwzięcia. Niedawno celebrytka ogłosiła, że już wkrótce zasiądzie na jurorskim fotelu obok Marcina Prokopa i Agnieszki Chylińskiej w programie "Mam talent!".