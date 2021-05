Zespół t.A.T.u pojawił się w show-bzinesie w 2000 roku i z miejsca zyskał szaloną popularność. Rosyjski duet Julii Wołkowej i Leny Katiny gościł na ustach wszystkich - ze względu na muzykę i kontrowersyjne poglądy, jakie wówczas wyznawały obydwie dziewczyny.



Julia i Lena chętnie okazywały sobie czułość na scenie podczas koncertów i nie szczędziły sobie wzajemnie namiętnych pocałunków.



Po latach okazało się, że artystki udawały związek, by lepiej promować płytę. Zespół ostatecznie rozpadł się w 2011 roku i każda z nich poszła w inną stronę.



Teraz okazuje się, że Julia postanowiła spróbować swoich sił w polityce i jako wierna fanka Władimira Putina, wystartowała w wyborach do Dumy Państwowej z ramienia jego partii.



W sieci właśnie pojawił się spot wyborczy byłej wokalistki.



"Znam kobiety, które dźwigają na swoich barkach problemy całych rodzin, całego obwodu iwanowskiego oraz całego naszego kraju - Rosji" - mówi w nagraniu Julia.



Dodatkowo 36-latka jest nie do poznania. Jej twarz bardzo zmieniła się od czasów występowania w zespole muzycznym. Winnym nie jest tutaj tylko upływa czasu, ale także ze względu na korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej.



Reklama

Zdjęcie Julia Wołkowa zmieniła się nie do poznania. Jej twarz bardzo zmieniła się od czasów występowania w zespole t.A.T.u / screen / YouTube

Zdjęcie Julia Wołkowa i Lena Katina były wielkimi gwiazdami w 2000 roku / Stefan Leszczyński / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zrób to sam": Mydelniczka z kamieni IPLA