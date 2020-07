Julia Wróblewska w objęciach z chłopakiem

Julia Wróblewska nie zamierza kryć się ze swoim szczęściem – 21-latka od kilku miesięcy jest zakochana. Ostatnio pochwaliła się szczególnym zdjęciem z chłopakiem.

Zdjęcie Julia Wróblewska spotyka się ze, starszym o rok, Krzysztofem /Artur Zawadzki /Reporter

Wróblewska była swego czasu najpopularniejszą aktorką dziecięcą w Polsce. Jako 6-latka zagrała w filmie "Tylko mnie kochaj" u boku Macieja Zakościelnego, później były trzy części "Listów do M." oraz serial "M jak miłość".

Następnie na kilka lat zniknęła z ekranu, by powrócić jako uczestniczka programów rozrywkowych: m.in. Celebrity Splash!, "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz reality-show "Agent - Gwiazdy".

Młodziutka gwiazdka zaliczyła kilka gaf, nie spływały też do niej interesujące propozycje zawodowe. Kilka miesięcy temu Wróblewska przyznała, że zmaga się z depresją.

W walce z chorobą od niedawna wspiera ją ukochany Krzysztof. Wróblewska zdradziła, że swojego chłopaka zna jeszcze z czasów podstawówki, ale parę tworzą dopiero od marca.

Długowłosy blondyn jest zapalonym sportowcem i studentem warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ostatnio obronił na tej uczelni tytuł licencjata, a zdjęciami z pracą dyplomową pochwaliła się w mediach społecznościowych dumna Julia.

Pod zdjęciem, na którym obejmuje chłopaka, napisała:

- Licencjat obroniony! Zdał na dwie 5!

W komentarzach nie brakowało gratulacji, a głos postanowiła zabrać też mama Julii, która napisała:

- Gratulacje od "teściowej".

Przyłączamy się do gratulacji i życzymy dużo szczęścia!