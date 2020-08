Julia Wróblewska w stroju kąpielowym. Jej figura zachwyca!

Aktorka Julia Wróblewska wybrała się na wakacje do kameralnej miejscowości nad polskim morzem. Przy okazji pochwaliła się zjawiskową figurą w kostiumie kąpielowym.

Zdjęcie Julia spędza wakacje w nadmorskiej miejscowości Jantar. /Artur Zawadzki/REPORTER /Reporter

Julia Wróblewska debiutowała na ekranie jako dziecko w filmie "Tylko mnie kochaj". Aktorka zmieniała się na oczach widzów i jednocześnie zmagała się z problemami natury psychicznej. Ostatnie miesiące były dla Julii niezwykle trudne - przyznała bowiem, że cierpi na zaburzenia dysocjacyjne. O swoich problemach szerzej opowiedziała na antenie programu "Dzień Dobry TVN".



Miałam wrażenie, że jestem niewidzialna. Że ludzie żyją swoim życiem, a ja tak naprawdę nie istnieję, bo przecież nie czuję prawda?-przyznała aktorka.

Teraz Julia, wraz ze swoim partnerem Krzysztofem, wybrała się na wakacje nad polskie morze. Choć w tym roku jest to wyjątkowo oblegany kierunek, parze udało się uniknąć tłumów i zaznać chwili wytchnienia.

Wróblewska ochoczo dzieli się swoimi wakacyjnymi przygodami w relacjach na Instagramie. Aktorka zamieściła również śmiałe zdjęcie w stroju kąpielowym.



W końcu pogoda nad morzem.. spotkałam chyba pierwszy raz od 3 lat- napisała Julia w opisie zdjęcia

My zazdrościmy jej nie tylko pogody, ale również oszałamiającej figury.



"No no Juleczka ślicznie wyglądasz", "Ale figura", "No no kobietka"- komentowali fani.



Podzielacie te opinie? Jak podoba się wam figura Julii?