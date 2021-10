Jak podaje amerykański serwis "People", marzeniem młodego artysty jest rozpoczęcie starań o dziecko i to jeszcze w tym roku. Tak przynajmniej wynika z filmu dokumentalnego "Justin Bieber: Our World", który miał premierę w piątek, 8 października. Produkcja, która jak na razie zbiera mieszane recenzje, zawiera bowiem scenę, w której artysta zwierza się swojej żonie, że marzy o powiększeniu rodziny, co 24-letnia modelka kwituje wieloznacznym: "Zobaczymy".

W amerykańskich mediach spekuluje się, że dla wychowywanego tylko przez matkę wokalisty, który miał jedynie przyrodnie rodzeństwo, posiadanie własnej rodziny stało się najwyraźniej ważniejsze niż ktokolwiek by przypuszczał.

Do tej pory częściej ten temat był poruszany przez Hailey Baldwin. Trudno jednak się temu dziwić zważywszy na to, że ciotką Hailey jest Hilaria Baldwin. Żona Aleca Baldwina, która urodziła sześcioro dzieci. I choć kuriozalne jest zadawanie pytania, czy Hailey uda się pobić rekord Hilarii, to pewne jest to, że zarówno Hailey, jak i Justin chcieliby mieć więcej niż jedno dziecko. Czas pokaże, czy to marzenie się spełni.

