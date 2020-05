Kaja Paschalska rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Oli Lubicz w telenoweli „Klan”. Wiele wskazuje na to, że 34-latka rozstała się właśnie z ukochanym!

Zdjęcie Kaja Paschalska nie ma szczęścia w miłości /Piotr Fotek /Reporter

Paschalska sama kilkukrotnie próbowała zaistnieć na rynku muzycznym. Niestety, piosenka "Chinka Czikulinka", którą wykonywała, młodziutka wówczas, wokalistka pozostawiła spory niesmak.

Reklama

Ostatnio jednak pani Kaja występowała na scenie właśnie u boku (prawdopodobnie byłego) partnera - rapera VNM, czyli 36-letniego Tomasza Lewandowskiego. Para chętnie dzieliła się wspólnymi fotkami z występów i domowych pieleszy w mediach społecznościowych.

Niestety, romantyczne zdjęcia zniknęły z sieci. Na domiar złego VNM w swoim najnowszym utworze jasno dał do zrozumienia, że miłość dobiegła końca.

W utworze "Hope for the best" Lewandowski rapuje bowiem: "Jedenasty marca ja i miłość mojego życia are no more/Moje ziomki wynajęli mi Condo/W głowie myśli czarne jak Mordor/Ale dopiero miał zacząć się horror".

Czyżby VNM zdradził nawet dokładną datę rozstania z Paschalską? 34-latka nie pozostała mu dłużna. Pod seksownym zdjęciem na swoim instagramowym profilu napisała: "Nie oglądaj się za siebie, chyba, że widok jest piękny".

Myślicie, że to aluzja do byłego partnera?