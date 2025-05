Stanęła oko w oko ze śmiercią. O bezpieczeństwie kobiet w podróży

Gościnią jest Agnieszka Maciaszek, która pasję do poszukiwania nowych smaków i zapachów łączy z miłością do podróżowania i zamykania jedzenia w apetycznych kadrach. Wierzy, że kulturę można opowiedzieć językiem smaku. Zwiedziła świat na wszelkie sposoby: konno po kubańskich plantacjach, rowerem przez norweskie fiordy, pieszo przez indonezyjską dżunglę. Przeżyła sztormy, tajfuny, a nawet momenty, gdy myślała, że to koniec – ale zawsze wracała silniejsza i bogatsza o nowe historie. W tym odcinku dzieli się swoimi doświadczeniami i radami, jak kobiety mogą podróżować bezpiecznie, nie rezygnując z przygód.