Kamila Wybrańczyk zaskoczyła zdjęciem! Co za metamorfoza!

Kamila Wybrańczyk od lat próbuje swoich sił w mediach społecznościowych oraz we własnych odzieżowych biznesach. Co jakiś czas zaskakuje fanów nowym zdjęciem, tak jak teraz! Nowa fotka wywołała spore zamieszanie w sieci!

Zdjęcie Kamila Wybrańczyk /Wojciech Kubik /East News

Kamila to ukochana polskiego boksera, Artura Szpilki. To właśnie dzięki związkowi ze sportowcem Kamila spróbowała swoich sił w show-biznesie.

Reklama

Kobieta chętnie pozuje do nieco bardziej roznegliżowanych zdjęć, gdzie prezentuje swoje ciało ozdobione tatuażami, a także intensywnie prowadzi swoje media społecznościowe.



Dodatkowo od pewnego czasu działa prężnie w branży modowej i kosmetycznej - niedawno wypuściła swoją linię perfum dla kobiet.



To właśnie na swoim Instagramie stara się regularnie zaskakiwać fanów nowymi zdjęciami. Tak było i tym razem, gdy opublikowała nową fotkę, na którym pozuje zupełnie naga!



Jednak zdjęcie zostało zrobione w taki sposób, że Kamila wygląda subtelnie i niewulgarnie. To nie pierwsze takie zdjęcia, na którym Kamila pokazuje nieco więcej ciała i fanom bardzo podoba się taka forma przekazu.



Instagram Post

Internauci nie szczędzili jej ciepłych słów pod nowym zdjęciem:



"Odważnie ale kobieco i zmysłowo", Piękna", "Miodzio", "Ale kozak" - pisali fani.



Trzeba przyznać, że Kamila ostatnio pracuje nad swoją sylwetką i widać tego efekty!



Wcześniej ukochana boksera ważyła zdecydowanie więcej i choć akceptowała w pełni swój wygląd, to postanowiła zrzucić zbędne kilogramy.



Teraz może pochwalić się efektami swojej przemiany!



Instagram Post

Instagram Post