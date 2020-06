Karolina Korwin Piotrowska obraziła Arabów? Ona nie widzi problemu

Karolina Korwin Piotrowska od lat zajmuje się recenzowaniem filmów, ale bardziej znana jest z tego, że krytykuje poczynania polskich celebrytów i polityków. Wytyka im wpadki, głupie zachowania, snobizm. Ale szczególnie wyczulona jest na wypowiedzi noszące znamiona rasizmu, ksenofobii, seksizmu. Niestety, jej samej też zdarzają się niefortunne wypowiedzi.

Zdjęcie W jednej z ostatnich dziennikarka użyła sformułowania, które może być obrażliwe dla Arabów /Piotr Kamionka /East News

W jednym z najnowszych wpisów na Instagramie Korwin-Piotrowska postanowiła zrecenzować trzeci sezon serialu "Marcella". Ta seria nie przypadła jej do gustu, czemu dziennikarka dała wyraz w charakterystycznym dla siebie, ironicznym stylu. Niestety obróciło się to przeciwko niej. "Dla mnie to jakiś chaotyczny sen wariata i stracony czas. A jarałam się? jak Arab na kurs pilotażu, bo poprzednie sezony były naprawdę dobre" - napisała.

Określenie "być napalonym jak Arab na kurs pilotażu", które odnosi się do ataków na World Trade Center z 11 września 2001 roku. W wieżowce wbiły się wówczas dwa pasażerskie samoloty porwane przez terrorystów z Al-Kaidy. Żart, którego użyła Korwin-Piotrowska jest rasistowski, ponieważ sugeruje, że każdy Arab jest terrorystą.

Nie wiadomo, czy dziennikarka zdaje sobie sprawę z tego, co właściwie napisała. Zapytana przez jedną z internautek o to, co oznacza sformułowanie, którego użyła, odpisała w swoim stylu: "Proszę sprawdzić w Google z czego to cytat". Takie wytłumaczenie nie usatysfakcjonowało fanki: "Pani Karolino, to że coś było powiedziane w jakimś filmie czy książce albo że można to znaleźć w googlarce, nie oznacza, że nie jest obraźliwe. Sankcjonuje pani głupawy tekst, który sugeruje nieciekawe i niezdrowe uogólnienia. Uwielbiam pani Instagram, ale byłam bardzo zawiedziona tym wpisem" - stwierdziła internautka. Wspomniany cytat pochodzi z filmu "Testosteron", ale bohater, który wypowiada to zdanie, raczej nie powinien być wzorem dla Korwin Piotrowskiej.



To, że dziennikarka tak bezpardonowo spławiła wytykającą jej wpadkę internautkę może dziwić, bo Korwin Piotrowska występuje zwykle w obronie mniejszości i osób dyskryminowanych, także w ostatnich dniach. Wspiera osoby LGBT, przyłączyła się także do ruchu "Black Lives Matter" po śmierci czarnoskórego Georga Floyda w USA. Jeden z zamieszczonych przez nią cytatów na Instagramie brzmiał: "Racism, you will not be missed", co w wolnym tłumaczeniu oznacza: "Rasizm, tego nie wolno przegapić". Najwyraźniej jednak przejawy rasizmu we własnym zachowaniu zauważyć trudno.



Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy ludzie wypominają Karolinie Korwin Piotrowskiej, że ma na sumieniu grzechy, które tak chętnie piętnuje u innych. Kilka miesięcy temu dziennikarka apelowała w swoich mediach społecznościowych o potępianie znanych osób, które dopuszczają się zachowań seksistowskich i bardzo promowała tworzenie listy znanych seksistów. Bardzo szybko znalazło się na tej liście nazwisko samej Korwin Piotrowskiej.

