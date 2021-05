Karolina Pajączkowska pojawiła się w TVP dość niedawno. Wcześniej robiła karierę w modelingu, brała udział w programie "Top Model" i pracowała w TVN24 BiS i TVN Meteo.

Teraz próbuje swoich sił na antenie TVP i zachwyca widzów swoją nieziemską urodą.



Gwiazda prowadzi też chętnie swoje media społecznościowe, gdzie chętnie dzieli się z fanami częścią życia prywatnego.



To właśnie tam pojawiały się także zdjęcia z partnerem dziennikarki, ale niedawno... zniknęły.



Za to pojawił się nowy wpis, w którym celebrytka w dość niejednoznaczny sposób wyznała, że jest już singielką.



"Lepiej iść przez życie samotnie niż z byle kim i byle jak" - napisała pod zdjęciem, do którego pozuje sama... bez żadnego mężczyzny.



Fani bardzo szybko domyślili się, o co chodzi Karolinie i przytaknęli jej słowom.



"Gorzej gdy tylko jednej stronie chce się pracować" - skomentowała jeszcze na koniec, odnosząc się do zdania jednej z internautek, że związek to ciężka praca.

