W połowie czerwca Karolina Pisarek wraz z ukochanym Rogerem Sallą stanęli na ślubnym kobiercu. Fani gwiazdy mieli możliwość podglądania zarówno przygotowań do hucznej uroczystości, jak i samego wydarzenia.

Ślub i wesele były prawdziwie bajeczne. Goście bawili się w niezwykle bogato dekorowanej sali, nie zabrakło również relacji w telewizji oraz okładki w magazynie. Wkrótce potem przyszedł czas na odpoczynek. Karolina Pisarek wraz z mężem wybrali się na egzotyczne wakacje na Bora Bora.

Instagram Post

"Najpiękniejsza żona na świecie"

Podróż została skrzętnie zrelacjonowana w mediach społecznościowych uczestniczki "Top model". Gwiazda wciąż jednak tęskni za słońcem i beztroskim czasem. Niedawno na jej Instagramie pojawiła się kolejna fotografia z wyjazdu. Celebrytka opatrzyła ją wymownym podpisem: "Take me back to Bora Bora".

Karolina Pisarek z dumą zaprezentowała zdjęcia, na których pozuje w skąpym bikini, wyrażając jednocześnie tęsknotę za błogim czasem wakacji. Przy okazji zaprezentowała opaloną i smukłą sylwetkę.

Instagram Post

Internauci nie szczędzili komplementów. Zachwycony był również mąż celebrytki.

Najpiękniejsza żona na świecie skomentował Roger Salla.

Ciało jak marzenie.

Jesteś zjawiskowa!

Nic tylko klęczeć u twoich stóp pisali fani.

Bajkowy hotel i niesamowite widoki. Karolina Pisarek pokazała zdjęcia z podróży poślubnej

Karolina Pisarek pobyt na wyspie Oceanu Spokojnego relacjonowała w niezwykle dokładny sposób. Wiadomo, że wraz z mężem szaleli na skuterach wodnych, a zdjęcia opublikowane przez nią w mediach społecznościowych przepełnia lazurowa woda i bajkowe widoki.

Instagram Post

Co ciekawe, modelka wraz z mężem zatrzymali się w kurorcie hotelowym Four Seasons Resort Bora Bora. Jak informuje serwis pudelek.pl, cena za tydzień dla pary sięga tam nawet 100 tysięcy złotych.

