Wydawać by się mogło, że nacisk na work-life balance, czyli równowagę pomiędzy pracą a czasem wolnym to już standard i absolutna oczywistość, a jednak wciąż docierają do nas alarmujące dane o skutkach przepracowania, nadgodzin i podejmowania się prac na kilka etatów. Zmęczenie to tylko wierzchołek góry lodowej, bowiem skutki przekraczania dopuszczalnych norm pracy w tygodniu czy miesiącu są znacznie poważniejsze, prowadząc do groźnych chorób, a nawet śmierci.