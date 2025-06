Oczywiste jest, że przy nadwadze lub otyłości konieczna jest redukcja spożywanych kalorii, by osoba mogła schudnąć. Jednak to, w jaki sposób i jak dużo kalorii z dziennego zapotrzebowania odejmiemy, ma spory wpływ na nasze zdrowie psychiczne.

Co jest jednak dokładną przyczyną takiego stanu rzeczy? Na podstawie najnowszych badań można wnioskować, że to, w co "inwestujemy" spożywane, już zredukowane kalorie.

Restrykcyjne spożycie kalorii może prowadzić do niedoborów białka, witamin i minerałów, co może narazić organizm na stres, nawet gdy stosujemy "zdrową" dietę.

Gdy kalorie są zbyt ograniczone lub dieta nie dostarcza wystarczającej ilości składników odżywczych, może dojść do zaburzenia procesów fizycznych, co może prowadzić do zmęczenia, problemów ze snem i trudności z koncentracją, a to prosta droga do stanów depresyjnych.