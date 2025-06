Co przyniesie piątek, 20 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Król Denarów

W życiu osobistym możesz zrobić coś z niczego, wykaraskać się z trudnej sytuacji, stworzyć sobie nową siatkę znajomych. Największy skarb nosisz w sobie. Gdziekolwiek pójdziesz, pojawią się ludzie, którzy będą Cię podziwiali i dostrzegą korzyści w przebywaniu blisko Ciebie. W finansach ciężko będzie namówić do zmian kogoś, komu wiedzie się bardzo dobrze.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć teraz do czynienia z bardzo wieloma ludźmi. Pozwól ich emocjom omywać Cię jak falom. Gdy trzeba, uciekaj przed spienionymi bałwanami i nie oddawaj się zabawie na plaży emocji z przesadnym zaangażowaniem. Czyjeś serce wpadnie Ci w dłonie jak bursztyn. W finansach możesz zarobić pieniądze dzięki czyjejś protekcji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Sprawiedliwość

W relacjach musisz podporządkować się teraz konieczności. Postępuj zgodnie z literą prawa, nawet jeśli masz inny pogląd na sprawiedliwość. Wskazania wyższej instancji będą też wygodną wymówką, która może uciąć wszelkie niepotrzebne dyskusje. Na zarzuty odpowiedz: ja tylko przestrzegam zasad! W finansach możesz mieć kontakt z osobą biegłą w prawie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych nie wyjawiaj od razu wszystkich sekretów i więcej sugeruj niż wyjaśniaj. Nikt nie ma prawa do wszystkich Twoich tajemnic, a niektóre tematy nie bez powodu są uważane za wstydliwe czy wręcz za tabu. Ktoś może domagać się prawdy, a jednocześnie nie zdołać jej dobrze przyjąć. W finansach możesz zarobić na nauczaniu początkowym.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto rzadko i powoli się przywiązuje. Jeśli jednak dopuści Cię do swojego serca, to nie zrezygnuje z miłości tak łatwo. Dla tamtej postaci związek jest próbą, nieustanną walką. Głęboko zakorzeniona nieufność nie pozwala mu się zrelaksować. W finansach możesz mieć do czynienia z urzędnikiem, osobą biegłą w prawie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz zdobyć liczne honory, cieszyć się doskonałą opinią oraz wdzięcznością ogółu. Wiedz, że jest cały czas towarzystwo, które na Ciebie czeka i powita Cię jak triumfatora - bez względu na to, od jak dawna się nie widzicie i dlaczego. Uwierz we własną wartość. W finansach obnoś swoją ofertę jako szansę stulecia, a produkt - jak największy skarb.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych widać patową sytuację i uchodzącą energię. Potrzebujesz relaksu, nadziei na lepsze jutro, wiary we własne siły. Otaczaj się ludźmi, którzy temu wszystkiemu sprzyjają. W atmosferze nierealnych oczekiwań oraz wiecznych pretensji nie rozwiniesz swojego potencjału. W finansach nie przeciążaj systemu ani własnych mocy przerobowych.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych musisz wyznaczyć kurs, który obiorą także inni. Przejmij przywództwo, zaproponuj zmianę, wprowadź innowacje, staraj się zebrać zgrany zespół, moderuj w nim dyskusje i rozdzielaj zadania. Nie ma co liczyć, że każdy będzie intuicyjnie wiedział, co ma zrobić. W finansach coś okaże się łatwiejsze, jeśli dasz przykład kontrahentom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych nie spiesz się z decyzjami, wyznaniami, zmianami. Będzie, co ma być, a niektórym sprawom trzeba pozwolić dojrzeć. Masz swoją ścieżkę do przejścia i nie musisz się na nikogo oglądać. Znajdzie się osoba, która pokocha to, jak dobrze potrafisz żyć po swojemu. W finansach pewną ofertę trzeba rozważyć starannie i bez nadmiernego entuzjazmu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych trzymaj nerwy na wodzy, a zmysły w pogotowiu. Niech każdy mięsień będzie na usługach Twojej despotycznej woli. To nie czas, by dzielić się władzą. Rób, co do Ciebie należy i na co masz ochotę. Świat kocha zwycięzców i pozwala im pisać historię. W finansach możesz zrealizować niezależny projekt, odbyć podróż w pojedynkę.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych musisz sprawować dziś ścisłą kontrolę nad emocjami oraz kontaktami. Trzymaj rękę na pulsie, rozmawiaj z ludźmi, na których Ci zależy. Nie oceniaj, nie namawiaj. Słuchaj, pocieszaj i staraj się rozweselić. Serdeczna porada będzie na wagę złota. W finansach możesz skorzystać z pomocy kobiety, która posiada szerokie kontakty.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym uważaj, by złe myśli, ponure obrazy nie opanowały Twojej głowy. Szczególnie wieczorne godziny mogą obfitować w stres. I nieważne, że będzie on wywołany Twoją własną wyobraźnią. Odróżniaj faktyczne zagrożenia od czarnowidztwa. Sytuacja nie jest ani w połowie tak dramatyczna. W finansach nie daj się zastraszyć nieprzyjaznym prognozom.

