Na kulinarnej mapie Polski Podlasie zyskuje coraz większe uznanie - nie tylko dzięki wyjątkowej przyrodzie, ale również... serom . To właśnie one były bohaterami drugiej edycji Podlaskiego Święta Sera , które odbyło się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Gościem specjalnym wydarzenia był Karol Okrasa, szef kuchni i ambasador kulinarnego województwa, który nie tylko gotował na żywo, ale także opowiadał z pasją o tym, dlaczego warto docenić smak lokalnych wyrobów .

Jak się okazuje, ser może być czymś znacznie więcej niż dodatkiem do kanapki czy elementem deski przekąsek. Karol Okrasa traktuje go jak... przyprawę .

Podczas wydarzenia w Wasilkowie niemal 50 serowarów z całego kraju prezentowało swoje wyroby z mleka koziego, owczego i krowiego. Ale to właśnie ser z Podlasia zdobył największe uznanie - nie tylko u publiczności, ale i u Karola Okrasy. To dowód na to, że polska kuchnia regionalna przeżywa swój renesans - nie przez odtwórstwo, ale dzięki odwadze, eksperymentom i... miłości do prostych składników.