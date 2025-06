Obok problemu z obieraniem, gotowanie jajek może przynieść jeszcze jeden kłopot - pękające skorupki. Najczęściej dochodzi do tego, gdy zimne jajka z lodówki wrzucamy bezpośrednio do wrzątku. Szok termiczny sprawia, że skorupka nie wytrzymuje i pęka. W rezultacie jajko wypływa do garnka, a my tracimy czas i składniki.