Karolina Pisarek pochwaliła się serią zdjęć

Karolina Pisarek prężnie rozwija swój instagramowy profil. Cieszy się on sporym zainteresowaniem i obserwuje go już 955 tys. osób. Modelka wie, że musi regularnie publikować posty, by być w stałym kontakcie z fanami. Do tego udostępnia InstaStory i relacjonuje, jak wyglądają jej dni.

Modelka chętnie wrzuca do sieci zdjęcia z mężem, ale na jej profilu nie brakuje ujęć z pracy, wakacji i domowego zacisza. Internauci nie potrafią przechodzić wobec nich obojętnie i zazwyczaj szeroko je komentują. Tym razem pod najnowszym postem Karolina Pisarek musiała się zmierzyć ze słowami krytyki.

Karolina Pisarek zapozowała w złotym komplecie

Modelka na swoim instagramowym profilu opublikowała serię zdjęć. Zapozowała w złotym komplecie składającym się z koszuli oraz spodni z szerokimi nogawkami. "Dylemat. Które zdjęcie podoba Wam się najbardziej ? 1,2,3,4,5,6?" - poprosiła o podpowiedź Karolina Pisarek.

Internauci niemal od razu zareagowali na nowy post modelki i nie kryli, że ujęcia bardzo się im podobają. "Wszystkie są obłędne", "Petarda stylizacja i zdjęcia" - pisali fani.

Okazuje się jednak, że nie wszystkim fotografie modelki przypadły do gustu. Pod postem pojawiły się uszczypliwe komentarze od niezadowolonych osób. Na razie modelka nie zdecydowała się na nie odpowiedzieć. "Rzeczy za duże o 5 rozmiarów, nietwarzowe, buty jak dla terytorialsów. I do tego satynowy połysk. Fatalnie", "Zdjęcia ładne. Ale te okropne buciory-jestem na nieee" - czytamy pod postem.

