​Kasia Tusk wywołała burzę, pokazując swoje ukochane buty

Córka byłego premiera uchodzi za wyrocznię w kwesti stylu i zazwyczaj jej stylizacje są nie tylko chwalone, ale też chętnie kopiowane przez fanki. Tym razem jednak było inaczej. Gdy Tuskówna zaprezentowała swoje ulubione buty, posypały się na nią gromy. Jej wielbicielki uważają, że ten model jest babciny i zdecydowanie za drogi. Para kosztuje prawie 4000 zł.

Zdjęcie Kasia Tusk to dla wielu kobiet ikona stylu - kocha klasykę i ponadczasowe kroje /Mariusz Grzelak/REPORTER /Reporter

Zamiłowanie Kasi Tusk do modowej klasyki nie jest niczym nowym, zwłaszcza dla tych, którzy śledzą jej poczynania. Blogerka od lat pozostaje wierna ponadczasowym stylizacjom i dodatkom, które na stałe zapisały się na kartach historii mody. Jednym z nich są z pewnością jej ukochane buty Chanel Slingback, które często zestawia z różnymi kreacjami. Tym razem Kasia poświęciła im osobny post na Instagramie.

"Artykuł opublikowany, więc zabrałyśmy się za porządki w szafie. To znaczy ja sprzątałam, a bobas wyrzucał wszystko z powrotem na podłogę. Nie zaskoczę Was - te buty zostają ze mną" - napisała na profilu Make Life Easier i wstawiła zdjęcie swoich ulubionych slingbacków.

Pod postem od razu wywiązała się dyskusja, bo te buty budzą sporo kontrowersji - jedni je kochają, inni nienawidzą.

"Model z lat 90. Moja mama miała takie. Nie włożyłabym stopy, nawet jeśli to Chanel. Mierzyłam kilka par butów od projektantów i żaden szał. Jedyne, które są naprawdę wygodne i warte swojej ceny to Valentino. Kasia, nawet chyba Twojej mamie by nie pasowały" - stwierdziła jedna z fanek. Blogerka szybko wyprowadziła ją z błędu. "Moja mama też takie ma, a ja noszę swoją parę od dwóch lat i lubię je coraz bardziej" - odpowiedziała.