Szukasz pomysłu na obiad? Kotlety po mazursku to hit! Są proste i pyszne

Nie są to zwykłe schabowe. Ani zrazy. Ani dewolaje. To kotlety po mazursku – złociste roladki z konkretnym nadzieniem, które rozkochają w sobie nawet największych mięsożerców. Sprawdź, dlaczego ten pomysł rodem z Mazur to hit na rodzinny obiad. Czas poznać mazurską wersję schabowego!