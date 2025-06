Najlepsze sezonowe warzywa dla seniora. W czerwcu powinien jeść je codziennie

Młoda marchewka - wsparcie dla wzroku i odporności

Zacznijmy od klasyki - młoda marchewka. Choć może się wydawać zbyt oczywista, to właśnie ona jest jednym z najważniejszych warzyw dla osób starszych. Zawiera dużo beta-karotenu, czyli prowitaminy A, która wspiera wzrok, zapobiega suchości spojówek i chroni przed zwyrodnieniem plamki żółtej - problemem powszechnym u seniorów. Do tego marchew to źródło błonnika, który reguluje trawienie i poprawia perystaltykę jelit. W wersji surowej, starta z jabłkiem lub wymieszana z lekkim dressingiem, sprawdzi się jako codzienny, prosty dodatek do obiadu.

Warto wiedzieć: beta-karoten najlepiej przyswaja się w obecności tłuszczów, dlatego warto dodać do marchewki odrobinę oliwy z oliwek lub pestek dyni.

Botwina - naturalne wsparcie dla krwi i serca

Liście młodego buraka, czyli botwina, to jedno z najbardziej wartościowych sezonowych warzyw czerwca. Zawiera dużo żelaza, magnezu i kwasu foliowego - idealny zestaw dla osób z tendencją do anemii, osłabienia czy problemów z pamięcią. Botwina wpływa też korzystnie na pracę serca i układ krążenia. Działa lekko oczyszczająco i wspomaga produkcję czerwonych krwinek. Można ją wykorzystać w chłodniku, zupie, a nawet jako dodatek do omletu czy naleśników.

Dla seniorów z nadciśnieniem warto dodać: sok z buraka (również młodego) obniża ciśnienie krwi - potwierdzają to liczne badania kliniczne.

Cukinia - ochrona przed stanami zapalnymi

Cukinia to prawdziwy sprzymierzeniec osób starszych. Jest lekka, niskokaloryczna, bogata w wodę i błonnik. Działa łagodząco na układ trawienny, nie wywołuje wzdęć ani uczucia ciężkości. Zawiera także luteinę - substancję wspierającą wzrok - oraz mangan, który działa przeciwzapalnie i wspomaga regenerację stawów. Cukinię można jeść na wiele sposobów: grillowaną, duszoną, w formie lekkiego leczo, zupy krem, a nawet surową - pokrojoną w cienkie plasterki do sałatki. To idealne warzywo dla tych, którzy chcą jeść zdrowo, ale nie mają siły ani czasu na długie gotowanie.

Grillowana cukinia w diecie 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Zielony groszek - regulacja poziomu cukru

Groszek zielony to więcej niż dodatek do obiadu z dzieciństwa. Zawiera sporo roślinnego białka, które pomaga utrzymać masę mięśniową - niezwykle ważną u seniorów. Spadek siły mięśni i ich zanikanie to naturalny proces, który jednak można opóźniać odpowiednią dietą. Zielony groszek to także dobre źródło błonnika i witamin z grupy B, wspierających układ nerwowy. Ma niski indeks glikemiczny, więc nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi - jest więc szczególnie polecany osobom z cukrzycą typu 2 lub insulinoopornością.

Kalarepa - oczyszcza i wspiera odporność

Kalarepa to dla wielu zapomniane warzywo, a szkoda. Jest bogata w witaminę C - więcej niż cytryna - co sprawia, że świetnie wspiera odporność. Zawiera również potas i błonnik, działa moczopędnie i lekko odtruwająco. Pomaga przy zatrzymywaniu wody w organizmie, co jest częstym problemem u osób starszych, zwłaszcza przy stosowaniu niektórych leków. Najlepiej spożywać ją na surowo - pokrojoną w słupki lub plasterki, jako przekąskę lub dodatek do sałatki. Nie trzeba jej solić - młoda kalarepa sama w sobie jest soczysta i delikatnie słodka.

Dlaczego warto jeść sezonowo?

Sezonowe warzywa są tańsze, świeższe i mają więcej wartości odżywczych niż te przechowywane w chłodniach przez wiele tygodni. Regularne włączanie do diety młodej marchwi, botwiny, cukinii, groszku i kalarepy to prosty krok w stronę lepszego samopoczucia, sprawniejszego ciała i silniejszego układu odpornościowego. Nie potrzeba drogich suplementów - wystarczy dobrze wykorzystać to, co daje nam natura.

Zamieszkanie: Ile kosztuje przydomowy schron? Cena dla wielu będzie zaskoczeniem Aleksandra Suława INTERIA.PL