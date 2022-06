Katarzyna Cichopek to prawdziwy ekspert od modowych inspiracji. Z jej Instagrama można czerpać garściami - niemal każdego dnia pojawiają się tam kolejne pomysły na modne zestawienia. Tym razem gwiazda po raz kolejne pokazała letnią, niezwykle wygodną stylizację.

Zobacz również: Stylizacje gwiazd na gali Orły 2022. Ogromne dekolty i prześwity

Katarzyna Cichopek: styl. Zrobiła prawdziwy szał

Biały T-shirt damski - z czym go zestawić w codziennej stylizacji?

Sylwia Bomba pozuje w skąpym bikini. Ten fason będzie hitem lata?

Modne klapki za grosze w Biedronce - to absolutny must have

Jak dobrać rajstopy do okazji – stylowy poradnik Katarzyna Cichopek od pewnego czasu jest nie tylko aktorką i prowadzącą programy śniadaniowe, ale również instagramową influencerką. Jej profil obserwuje ponad 530 tys. osób. Gwiazda relacjonuje swoje codzienne życie na InstaStories, a nowe posty dodaje niemal każdego dnia.

Na publikowanych przez nią zdjęciach prezentowane są głównie stylizacje modowe. Aktorka wyróżnia się bardzo kobiecym, eleganckim stylem. Aktorka chętnie łączy sportowy styl z elegancją. Jest inspiracją dla wielu kobiet.

Reklama

Zobacz również: Jennifer Lopez w obcisłych legginsach. Co za figura!

Katarzyna Cichopek w letniej stylizacji. Lekko i kobieco

Gwiazda w swoich stylizacjach stawia najczęściej na pastele i kwiaty. Tak było i tym razem. Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem, na którym wygląda jak wyrwana z hiszpańskiego snu. Sama przyznała, że spędziła "hiszpański wieczór".

Aktorka postawiła na kombinezon w kwiaty, do którego dobrała transparentne sandały na platformie. To właśnie one najbardziej przykuły uwagę internautów.

Instagram Post

Transparentne buty posiadają przejrzyste paski, a niejednokrotnie także przezroczysty słupek. Są nie tylko stylowe, ale również wygodne. Co najważniejsze, transparentne paseczki wysmuklą i wydłużą nogi, dodając kilku centymetrów wzrostu. Jest to więc świetna opcja dla nieco niższych kobiet.

Tego typu buty będą najlepiej wyglądać w połączeniu ze zwiewnymi, prostymi sukienkami. Taki wybór sprawi, że zyskamy minimalistyczną i bardzo kobiecą stylizację.

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz – prywatnie i zawodowo. Co wiemy o dziennikarce Polsatu?