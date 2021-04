Katarzyna Cichopek, jak sporo polskich celebrytów zdecydowała się teraz na wakacje w tropikach. Jej najnowsze zdjęcie zachwyciło fanów, bo prezentuje na nim szalenie zgrabne nogi!

Zdjęcie Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zachwycili zdjęciami z wakacji / Piętka Mieszko / AKPA

Katarzyna Cichopek razem z mężem i dwójką dzieci miała już dość siedzenia w domu. Nie wystarczały im także bliskie podróże po Polsce.

Zdecydowali się, na daleką podróż mimo panującej wciąż pandemii. Wybrali piękną Dominikanę i rodzina cały czas spędza na rajskiej plaży.



To właśnie stamtąd aktorka "M jak miłość" raczy swoich fanów przepięknymi zdjęciami. Ostatnio internautom nie spodobało się zdjęcie na koniu, gdyż gwiazda została posądzona o przykładanie ręki do dręczenia tamtejszych zwierząt.



Tym razem nauczona doświadczeniem Katarzyna Cichopek podzieliła się już innym zdjęciem z fanami i to przypadło im do gustu.



Gwiazda siedzi na nim wraz z mężem na palmie i eksponuje zjawiskowe nogi.



"Jakie nogi! Tez marze o takim kadrze", "genialnie zrobione zdjęcie, brawa dla fotografa", "ja widzę piękne długie nogi i cudne widoki" - nie szczędzili jej miłych słów fani.



Jednak nie wszyscy byli zachwyceni. Niektórzy zarzucili celebrytce użycie programu graficznego, by wydłużyć nogi.





Instagram Post

Instagram Post

