Moda na kury ozdobne zatacza coraz szersze kręgi. Dla wielu osób ich obecność w ogrodzie to nie tylko kwestia jajek na śniadanie, ale i przyjemność obcowania z wyjątkowymi zwierzętami . W Polsce działa wiele stowarzyszeń i klubów zrzeszających pasjonatów drobiu rasowego - zarówno ogólnych, jak i dedykowanych konkretnym rasom. Wspólny mianownik? Fascynacja urodą i charakterem tych ptaków .

To jedna z najstarszych ras ozdobnych, która trafiła do Polski z terenów Rosji. Jej znak rozpoznawczy to bujny czub na głowie oraz delikatna sylwetka. Czubate kury występują w kilku odmianach barwnych: od klasycznej czerni, przez biel i srebro, po karmelowy odcień zwany wielbłądzim. Choć są odporne na chłód, wymagają suchego środowiska - ich czub nie powinien nasiąkać wodą. Ze względu na ograniczone pole widzenia najlepiej trzymać je w wolierach, chroniących także przed drapieżnikami.