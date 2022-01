Katarzyna Cichopek wróciła z bajecznych wakacji

Katarzyna Cichopek pierwszy raz na ekranie telewizorów w polskich domach pojawiła się w 1997 roku w serialu "Boża podszewka". Jednak to rola Kingi Zduńskiej, w którą wciela się od 2000 roku, w serialu "M jak miłość" przyniosła jej sporą popularność.

Katarzyna Cichopek relacjonuje wakacje! Talia osy!

Katarzyna Cichopek pokazała niezwykłe zdjęcie w święta!

Katarzyna Cichopek kusi w świątecznej odsłonie! Ale nogi! Widzowie pokochali ją w tej roli, a niedługo potem zachwyciła ich na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdzie nie tylko zdobyła Złotą Kulę, ale odnalazła miłość. Dziś jest szczęśliwą matką dwójki pociech oraz żoną swojego tanecznego partnera - Marcina Hakiela. Spełnia się wciąż także zawodowo i nie boi się wytężonej pracy.

Jednak Katarzyna Cichopek z biegiem lat nauczyła się także odpoczywać. Wie, zwłaszcza po problemach małżeńskich, jakie przeszli z Marcinem, jak ważny jest wspólnie spędzony, rodzinny czas.



Dlatego, gdy tylko mogą, wyjeżdżają na krótsze i dłuższe wakacje. Tym razem cała rodzina doskonale bawiła się na Seszelach. Przez ostatnie dni aktorka zachwycała fanów zdjęciami w strojach bikini z piaszczystej plaży.



Internauci nie mogli się nadziwić, jak Kasia utrzymuje tak piękną sylwetkę i nie szczędzili jej z tego względu komplementów w komentarzach.



Teraz jednak po czasie wypoczynku i urlopu przyszedł okres ciężkiej pracy.

Kasia Cichopek ma powody do radości?

Piękne zdjęcia z rajskich okolic na profilu Kasi Cichopek zastąpiły zdjęcia i nagrania z planu filmowego lub z programu śniadaniowego, który prowadzi w TVP.



Na swoim profilu obwieściła sukces, jaki odniósł program, w którym ma przyjemność brać udział:



"'Pytanie na śniadanie' najchętniej oglądane w 2021 roku. To wszystko dzięki Wam! Dziękujemy, że codziennie jesteście z nami. Traktujemy to wyróżnienie jako motywację, żeby ten rok był jeszcze lepszy od poprzedniego!" - obwieściła z dumą Kasia Cichopek.



Jednak fani, prócz gratulacji, wyrazili powątpiewanie w prawdziwość tych słów: "No patrz !!! A ja tego nie oglądam", "Cudownie, ale TVP zupełnie odpada" - napisali niektórzy pod zdjęciem Cichopek.

Najwidoczniej gwiazda nie zraża się takimi opiniami i dalej oddaje się pracy, którą kocha od tylu lat.





